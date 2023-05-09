09.05.2023, 15:30
ВИДЕО | Первый полуфинал Евровидения: готовимся к голосованию и смотрим клипы участников(1)
ФОТО: Youtube
Сегодня в 22:00 начнётся первый полуфинал Евровидения-2023. Как мы уже писали, на сцену выйдут участники из 15 государств, чтобы определить десятку, которая выйдет в финал.
Голосовать мы сможем в прямом эфире. За кого? Можно принять решение спонтанно — прямо во время трансляции. Можно вообще не смотреть и проголосовать за тех, кто нам ближе географически. Но можно определиться и заранее.
Предлагаем посмотреть клипы сегодняшних участников. А потом уже посмотреть в прямом эфире, как артисты споют то же самое вживую.