Стоун с души: Валя Карнавал прекратила отношения с возлюбленным
Блогерша Валя Карнавал удалила все фотографии с Сашей Стоуном, с которым состояла в отношениях в течение двух лет. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию с пляжа, а в историях разместила финальную заставку киножурнала „Ералаш“ с надписью „Все!“.
Напрямую о расставании с возлюбленным Карнавал не сказала, но поклонники посчитали этот намек однозначным.
„Смена имиджа резкая, откровенное фото. Точно рассталась со Стоуном“; „Расцвела. Если так повлиял разрыв со Стоуном, значит, все правильно“; „Теперь точно уверена, что они расстались“, — написали пользователи под последним фото Вали.
Валя Карнавал и Саша Стоун начали встречаться в 2021 году на проекте „Звезды в Африке“. В мае 2022-го Стоун сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.