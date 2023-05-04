Стоун с души: Валя Карнавал прекратила отношения с возлюбленным

Блогерша Валя Карнавал удалила все фотографии с Сашей Стоуном, с которым состояла в отношениях в течение двух лет. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию с пляжа, а в историях разместила финальную заставку киножурнала „Ералаш“ с надписью „Все!“.