ГАЛЕРЕЯ | Лифчики не переставали лететь на сцену: Смотрите, как прошел концерт „Пошлой Молли“ в Таллинне(2)
5 мая на сцене ночного клуба Cathouse состоялся большой концерт украинской группы „Пошлая Молли“. Выступление прошло в рамках концертного тура по странам Европы. По словам зрителей концерта, лифчики не переставали лететь на сцену. Смотрите в нашей галерее!
„Пошлая Молли“ - украинская поп-панк-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. Группа является одним из самых ярких представителей синти-панка в Украине, совмещая поп-панк с электронной музыкой.
Группа основана в 2016-м году. За годы существования коллектива музыканты выпустили 5 альбомов и сняли 10 клипов, которые суммарно собрали более 80 миллионов просмотров на Youtube.
Музыканты в Таллинне представят песни из нового альбома, а также исполнят свои популярные работы. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Piletilevi.
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