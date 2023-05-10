Сааремааский оперный фестиваль ищет сотню мужчин и белую лошадь! Готовы поучаствовать?
Eesti Kontsert набирает массовку для оперы Верди „Аида“ на Сааремааских оперных днях. Для заключительной массовой сцены спектакля требуется сто участников. Организаторы ищут также на острове живую белую лошадь, которая будет задействована в постановке
В массовку приглашаются мужчины крепкого телосложения с правильной осанкой в возрасте от 18 до 50 лет.
От участников требуется присутствие на дневной репетиции и вечернем показе „Аиды“ 28 июля в 20:00 в летнем оперном театре замка Курессааре. Костюмы актерам массовой сцены предоставляются оперным театром. Работа не оплачивается, всем участникам будет обеспечено питание на площадке.
Просим желающих прислать свои заявки с фото и контактными данными (телефон) по электронной почте: lelet.hollo@concert.ee.
Организаторы ищут также для постановки дружелюбную и спокойную белую лошадь, которая должна будет выйти на сцену во время вечернего представления 28 июля и в ходе дневной репетиции. Просим владельцев лошадей связаться с организаторами по электронной почте: lelet.hollo@concert.ee.
Сааремааские оперные дни пройдут с 25 по 30 июля. В этом году на фестиваль приглашен Молдавский национальный театр оперы и балета им. Марии Биешу, который представит оперы „Турандот“, „Богема“ и „Аида“, балет „Лебединое озеро“ и оперный гала-концерт. В программе фестиваля также заявлен детский балетный гала-концерт „Tallinn Ballet Gala Junior“ в постановке Кайе Кырб. В лаундже для полуночников Opera Royal выступят Funkifize и Рольф Роосалу с live-bänd.
Подробности и билеты на сайте www.saaremaaopera.com.