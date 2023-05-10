Сааремааский оперный фестиваль ищет сотню мужчин и белую лошадь! Готовы поучаствовать?

В массовку приглашаются мужчины крепкого телосложения с правильной осанкой в возрасте от 18 до 50 лет.

От участников требуется присутствие на дневной репетиции и вечернем показе „Аиды“ 28 июля в 20:00 в летнем оперном театре замка Курессааре. Костюмы актерам массовой сцены предоставляются оперным театром. Работа не оплачивается, всем участникам будет обеспечено питание на площадке.

Просим желающих прислать свои заявки с фото и контактными данными (телефон) по электронной почте: lelet.hollo@concert.ee.

Организаторы ищут также для постановки дружелюбную и спокойную белую лошадь, которая должна будет выйти на сцену во время вечернего представления 28 июля и в ходе дневной репетиции. Просим владельцев лошадей связаться с организаторами по электронной почте: lelet.hollo@concert.ee.

Сааремааские оперные дни пройдут с 25 по 30 июля. В этом году на фестиваль приглашен Молдавский национальный театр оперы и балета им. Марии Биешу, который представит оперы „Турандот“, „Богема“ и „Аида“, балет „Лебединое озеро“ и оперный гала-концерт. В программе фестиваля также заявлен детский балетный гала-концерт „Tallinn Ballet Gala Junior“ в постановке Кайе Кырб. В лаундже для полуночников Opera Royal выступят Funkifize и Рольф Роосалу с live-bänd.

Подробности и билеты на сайте www.saaremaaopera.com.