Следующий альбом The Weeknd станет последним

Самый популярный артист в мире пока не собирается уходить на покой, а лишь планирует избавиться от нынешнего творческого „я“. Оказывается, Абель Тесфайе хочет попрощаться со сценическим псевдонимом, под которым вот уже больше 10 лет выпускает свои хиты, а его грядущий альбом, скорее всего, станет последним с этим именем на обложке: „Пришло время, когда я готов закрыть эту главу“, — сказал он в интервью. „Я по-прежнему буду заниматься музыкой, может, как Абель, может, как The Weeknd. Но я все еще хочу убить The Weeknd. И я это сделаю. В конце концов. Я определенно пытаюсь сбросить эту кожу и переродиться“.

Продолжая тему, Абель поделился трудностями баланса между его постоянным альтер-эго и новым — лидером культа по имени Тедрос, который совращает персонажа Лили Роуз-Депп в сериале HBO. „Было трудно переходить от одного персонажа к другому“, — сказал он, объяснив, как это даже повлияло на отмену его концерта на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе после потери голоса. „Такого никогда не случалось раньше. Моя теория состоит в том, что я забыл, как петь, потому что играл Тедроса, персонажа, который не умеет петь. Возможно, я слишком глубоко вникаю, но это было ужасно. Как The Weeknd я никогда не пропускал концерты, выступал с гриппом. Я умру на этой сцене. Но в тот момент в моей голове происходило что-то очень сложное“.