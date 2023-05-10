Танцевальный Рай снова приглашает вас в клуб Vatican, чтобы совершить путешествие во времени на вечеринке RETRO special!

В эту яркую ночь мы совершим полет между прошлым и настоящим.

Под русские ретро-хиты и их современные ремиксы мы окунемся в прошлое, но самыми новыми горячими хитами резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON вернут нас в наши дни.

Вечеринка пройдет на двух этажах и двух танцполах. Эстетическое наслаждение гостям подарит уникальная шоу-программа светодиодных балерин, а звуки лед-саксофона Хенри Арукюла добавят акустической феерии. Очаровательные нимфы гоу-гоу придадут эйфории вечеру.

Спецэффекты и специальные украшения, которые перенесут на планету самой любимой музыки и приятных воспоминаний – ретро!

С самого начала вечеринки вы попадаете в атмосферу, где под отражающим светом дискотеки у каждого есть шанс покорить танцпол!

Вас ждет настоящий рай, где можно одновременно вспомнить молодость 15 лет назад и уже в следующий момент вернуться в настоящее с современными ритмами!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Еще больше веселья! Еще больше позитива!

Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

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NB! ОТДЫХАЙ КРАСИВО И УДОБНО ЗА ВИП-СТОЛИКОМ!

Забронировать VIP-столик можно по телефону (+372) 50 24262 или gert@musicfactory.ee

Двери рая открываются в 23:00, билет 25 евро, билет FAST Track 35 евро

NB!!! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в кассах Piletilevi (до 10.05: 20€, Fast Track 25€): https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/tantsuparadiis-tancevalnyj-raj-retro-special-389172/

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда

Вход через Cafe Opera/ Kompu (павильон в Таммсааре парке)

Видеоотчет с прошлого Танцевального рая смотри здесь: https://www.youtube.com/watch?v=8cM6IgVjxmE&t=59s

Фотоотчет с прошлого Танцевального рая смотри здесь: https://www.facebook.com/media/set?vanity=tantsuparadiis&set=a.948473799898401 https://bublik.delfi.ee/statja/120158400/bolshaya-galereya-tancevalnyy-ray-feerichno-otprazdnoval-svoy-14-y-den-rozhdeniya-i-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den