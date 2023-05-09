Крупнейший в Украине фестиваль классической музыки Odessa Classics снова пройдет в Эстонии

Второй год подряд главной звздой фестиваля станет всемирно известный скрипач Дэниэл Хоуп, который 25 и 26 мая выступит с двумя разными программами в концертном зале „Эстония“.

По словам основателя и художественного руководителя фестиваля Odessa Classics Алексея Ботвинова, он рад, что эстонские организаторы и зрители готовы поддержать фестиваль второй год подряд. „Это неоценимая поддержка, потому что, несмотря на то, что культурная жизнь Одессы и Украины в целом не остановилась, но об организации столь масштабного международного фестиваля в условиях несправедливой войны, развязанной Россией, не могло быть и речи“, — сказал Ботвинов.

По его словам, в Эстонию приедут исполнители из шести стран. „В программе фестиваля Дэниэл Хоуп, польский скрипач-виртуоз Януш Вавровски, один из самых известных композиторов и исполнителей молодого поколения в Литве Гедиминас Гельготас, вероятно, самый известный пианист Германии Себастьян Кнауэр, а также, Михаил Шишкин (Швейцария), русский писатель, который много лет живет в эмиграции, и еще несколько всемирно известных деятелей культуры. Я также очень рад, что организаторам удалось привлечь к программе фестиваля уже получивших высокое международное признание молодых эстонских музыкантов Марселя Йоханнеса Китса и Каролину и Ханса Кристиана Аавиков, которые выступят в Тарту“, - сказал Ботвинов.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 7 июня в концертном зале „Estonia“ выступлением Эстонского национального симфонического оркестра.

С эстонской стороны фестиваль организует Эстонский национальный симфонический оркестр и Kultuuripartnerluse SA.