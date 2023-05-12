Нас ждёт концерт любимцев публики - классной группы ESTRADARADA из Киева(6)
Всего через несколько недель, в субботу 27 мая, нас ждёт концерт любимцев публики - классной группы ESTRADARADA из Киева, являющейся авторами мегахита „Вите надо выйти“. Этот клип набрал более 90 миллионов просмотров на YouTube и стал одним из ключевых хитов Украины в первой половине 2017 года, а песня стала популярной и за её пределами, завоевав народную любовь на всём постсоветском пространстве и вызвав стихийную волну флешмобов с использованием данного трека. Положительные рецензии критиков определяют стиль ESTRADARADA как „музыка раскованных интеллектуалов“, „сюжетная авангардная танцевальная музыка“. Репертуар состоит из танцевальных хитов на украинском, русском и английском языке, находящихся на стыке техно, хауса, соула, диско и инди-попа.
Это единственный концерт группы в Эстонии! Кстати, так же называется и ещё один хит группы!
Немного о клубе. HELITEHAS - это концертный клуб с лучшим звуком в Таллинне! Он открыт совсем недавно в 2019 году по адресу Madara 22 и вмещает до 1500 человек. В HELITEHAS есть большая VIP-зона, расположенная на двух балконах с отдельными VIP-барами. Клуб имеет первоклассную звуковую систему от L'Acoustic, качество которой хорошо известно и ценится во всем мире.
Но конечно, самое главное - это атмосфера кайфовой дискотеки, которую могут создать только ребята из ЭСТРАДАРАДА!
Подробная информация и билеты: https://www.ticketbest.eu/performances/estradarada-bolshoi-kontsert-v-tallinne
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=uFLNrIO_JX4