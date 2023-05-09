Из-за протеста украинских участниц Линор Горалик исключена из программы тартуского фестиваля Prima Vista

Украинские поэтессы Анна Грувер и Олена Гусейнова, которая также является писателем-резидентом города Тарту, не видят для себя возможности выступать на одном фестивале с русскоязычными авторами, передает „Актуальная камера“.



„Главная причина в том, что когда в Украине совершаются преступления российских военных, невозможно обсуждать проблемы связанные с русской культурой“, - сказала писатель-резидент Тарту, поэтесса и журналист Олена Гусейнова.

Двумя хедлайнерами русскоязычной программы фестиваля были поэт и прозаик Римма Маркова, родившаяся в Ленинграде, и последние 20 лет проживающая в Швеции, и известный публицист и переводчик Линор Горалик — уроженка Украины.

Основным камнем преткновения стало онлайн-издание ROAR „Вестник оппозиционной русскоязычной культуры“, главным редактором которого является Линор Горалик.

„Его внешний вид менялся вместе с тенденциями так называемой либеральной интеллигенции, уехавшей из России. Они не пошли на фронт воевать на стороне Украины. Они не остались бороться против своего режима. Они не хотят поражения для своей страны. Этот журнал защищает „русскоязычных“ и узаконивает их журнал с несколькими украинскими фамилиями. Умные люди вроде Линор Горалик делают это сознательно. Израильский паспорт Линор Горалик является своего рода щитом для российских участников“, - считает Олена Гусейнова.