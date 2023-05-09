ФОТО | Да неужели? Шакиру заметили в обществе звезды Голливуда

Певица посетила Miami Grand Prix „Формулы-1“ в неожиданной компании. Ее спутником оказался сам Том Круз. Признаться, по фото папарацци мы не смогли распознать статус их отношений, но достаточно уже одного факта, что ради этого свидания Том пропустил церемонию коронации своего друга в Лондоне. Почетный гость только прислал Карлу видеопоздравление из кабины истребителя. Ну что ж, чего только не сделаешь ради своей дамы, даже вечеринку года пропустишь. С одной стороны, конечно, рады за Шакиру, а с другой — тут ей уже нужно быть осторожнее: все-таки мстить главной звезде саентологии, это не то же самое, что простому футболисту.