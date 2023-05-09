РЕПОРТАЖ ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ | Кто главный фаворит первого полуфинала по мнению фанатов „Евровидения“?(2)
Эстонский телеведущий Анатолий Эйн сейчас находится в Ливерпуле и пристально следит за главными событиями „Евровидения-2023“. Перед первым полуфиналом Анатолий пообщался с яркими фанатами „Евровидения“ и узнал, за кого они болеют больше всего. Смотрите видео!
Многие фанаты безумно кричали „Сha cha cha“ - хит участника из Финляндии. Также немало фанатов болеют за Швецию. Посмотрим, какими же будут результаты сегодня. Осталось совсем немного!
Напомним, кто сегодня участвует в первом полуфинале:
Вот в каком порядке выйдут на сцену артисты:
Норвегия: Алессандра – Queen of Kings
Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
Сербия: Luke Black – „Само ми се спава“
Латвия: Sudden Lights – Aijā
Португалия: Mimicat – Ai coração
Ирландия: Wild Youth – We Are One
Хорватия: Let 3 – Mama šč!
Швейцария: Ремо Форрер – Watergun
Израиль: Ноа Кирел – Unicorn
Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna
Швеция: Лорин – Tattoo
Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
Чехия: Vesna – My Sister's Crown
Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight
Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
А за кого будете болеть вы? Делитесь в комментариях!