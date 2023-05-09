Шоубиз
09.05.2023, 16:30

РЕПОРТАЖ ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ | Кто главный фаворит первого полуфинала по мнению фанатов „Евровидения“?

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Анатолий Эйн

Эстонский телеведущий Анатолий Эйн сейчас находится в Ливерпуле и пристально следит за главными событиями „Евровидения-2023“. Перед первым полуфиналом Анатолий пообщался с яркими фанатами „Евровидения“ и узнал, за кого они болеют больше всего. Смотрите видео!

Многие фанаты безумно кричали „Сha cha cha“ - хит участника из Финляндии. Также немало фанатов болеют за Швецию. Посмотрим, какими же будут результаты сегодня. Осталось совсем немного!

Напомним, кто сегодня участвует в первом полуфинале:

Вот в каком порядке выйдут на сцену артисты:

  1. Норвегия: Алессандра – Queen of Kings

  2. Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)

  3. Сербия: Luke Black – „Само ми се спава“

  4. Латвия: Sudden Lights – Aijā

  5. Португалия: Mimicat – Ai coração

  6. Ирландия: Wild Youth – We Are One

  7. Хорватия: Let 3 – Mama šč!

  8. Швейцария: Ремо Форрер – Watergun

  9. Израиль: Ноа Кирел – Unicorn

  10. Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna

  11. Швеция: Лорин – Tattoo

  12. Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More

  13. Чехия: Vesna – My Sister's Crown

  14. Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight

  15. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

А за кого будете болеть вы? Делитесь в комментариях!

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