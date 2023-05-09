РЕПОРТАЖ ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ | Кто главный фаворит первого полуфинала по мнению фанатов „Евровидения“?

Эстонский телеведущий Анатолий Эйн сейчас находится в Ливерпуле и пристально следит за главными событиями „Евровидения-2023“. Перед первым полуфиналом Анатолий пообщался с яркими фанатами „Евровидения“ и узнал, за кого они болеют больше всего. Смотрите видео!