Королева любви к себе, восходящая суперзвезда Alessandra выступит в клубе Hollywood

Страсть к музыке всегда полыхала огнем в душе молодой исполнительницы. Ей было всего шесть лет, когда она выиграла своей первый песенный конкурс. Алессандра уже тогда знала, что ее место на сцене и именно там она чувствует себя комфортнее всего. Ее желание писать песни и выступать перед публикой в конце концов привело Алессандру на ее вторую родину – в Норвегию.

„Я всегда воспринимала музыка как-то по-особенному“, – говорит Алессандра. „Я могу разрыдаться, услышав какой-то звуковой ряд или даже одну конкретную ноту, – настолько интенсивно я ее чувствую! Поэтому я вкладываю очень много страсти и мыслей в написание песен. Мне также нравится переплетать между собой итальянскую и норвежскую культуры. Мы смотрим на жизнь по-разному, и мне нравится смешивать эти две культурные точки зрения и смотреть, что из этого выйдет“.

Одна из важнейших целей Алессандры – распространять месседж о любви к самому себе. Эта тема так близка ей, что, по мнению Алессандры, любовь к себе необходимо преподавать в школе наряду с другими предметами.

На написание эйфорического гимна любви к себе „Queen of Kings“ Алессандру вдохновило именно это желание: воодушевлять других на то, чтобы быть уверенными в себе и относиться к себе с любовью.

„Почему в школе не учат любить себя?“, – удивляется молодая суперзвезда. „Люди проходят терапию, чтобы научиться любить себя – в моей голове не укладывается, почему эта дисциплина не входит в школьную программу. Чтобы донести этот посыл до людей, я хочу использовать свою музыку: люби себя, стань уверенным в себе. Однако я хочу делать это весело и остроумно. Я надеюсь стать примером, вдохновляющим других любить себя и, возможно, в один прекрасный день все это поможет учению о любви к себе стать частью школьной программы“.