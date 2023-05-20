Королева любви к себе, восходящая суперзвезда Alessandra выступит в клубе Hollywood
Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру – 23 января 2024 года восходящая суперзвезда Alessandra (Алессандра Меле), воспевающая любовь к себе, выступит на сцене клуба Hollywood. 20-летняя певица и автор песен норвежско-итальянского происхождения покорила сердца тысяч людей своим мощным вокалом и ослепительным сиянием.
Больше информации в Piletilevi и в пунктах продажи.
Страсть к музыке всегда полыхала огнем в душе молодой исполнительницы. Ей было всего шесть лет, когда она выиграла своей первый песенный конкурс. Алессандра уже тогда знала, что ее место на сцене и именно там она чувствует себя комфортнее всего. Ее желание писать песни и выступать перед публикой в конце концов привело Алессандру на ее вторую родину – в Норвегию.
„Я всегда воспринимала музыка как-то по-особенному“, – говорит Алессандра. „Я могу разрыдаться, услышав какой-то звуковой ряд или даже одну конкретную ноту, – настолько интенсивно я ее чувствую! Поэтому я вкладываю очень много страсти и мыслей в написание песен. Мне также нравится переплетать между собой итальянскую и норвежскую культуры. Мы смотрим на жизнь по-разному, и мне нравится смешивать эти две культурные точки зрения и смотреть, что из этого выйдет“.
Одна из важнейших целей Алессандры – распространять месседж о любви к самому себе. Эта тема так близка ей, что, по мнению Алессандры, любовь к себе необходимо преподавать в школе наряду с другими предметами.
На написание эйфорического гимна любви к себе „Queen of Kings“ Алессандру вдохновило именно это желание: воодушевлять других на то, чтобы быть уверенными в себе и относиться к себе с любовью.
„Почему в школе не учат любить себя?“, – удивляется молодая суперзвезда. „Люди проходят терапию, чтобы научиться любить себя – в моей голове не укладывается, почему эта дисциплина не входит в школьную программу. Чтобы донести этот посыл до людей, я хочу использовать свою музыку: люби себя, стань уверенным в себе. Однако я хочу делать это весело и остроумно. Я надеюсь стать примером, вдохновляющим других любить себя и, возможно, в один прекрасный день все это поможет учению о любви к себе стать частью школьной программы“.
Алессандре потребовалось совсем немного времени, чтобы ее дебютный сингл проник глубоко в души норвежцев. Прослушивание этой композиции на разных платформах уже перевалило за 55 миллионов раз. Еще популярнее песня стала после того, как разлетелась по TikTok`у, где снискала миллионы лайков и более 250 миллионов просмотров.
Успех дебютного сингла сделал из Алессандры суперзвезду, которая спела „Queen of Kings“ в финале национального отборочного тура конкурса „Евровидение“ в Норвегии. Ее мощный вокал, исключительное умение держаться на сцене и неоспоримая харизма несут в себе уверенность и истинное качество, позволяющее сравнивать Алессандру с такими звездами первой величины, как Лиззо и Ариана Гранде.
Алессандра пришла, чтобы остаться, и она хочет вдохновлять слушателей любого пола и возраста выпустить своих внутренних королей и королев наружу!