ФОТО и ВИДЕО | Украинские гости раскачали толпу! На концерт Kalush Orchestra в Таллинне пришла даже Кая Каллас. Как относятся наши жители ко Дню Европы и как отмечают 9 мая?

Мероприятия, посвященные Дню Европы, проходят по всей Эстонии. Мероприятия на площади Вабадузе начались в 15.00, когда в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Эстонии и иностранными посольствами стартовала программа мероприятий „Таллинн - зеленая столица Европы 2023“. День завершился бесплатным для всех концертом в честь Дня Европы.

Наш корреспондент провел опрос среди пришедших на площадь Вабадузе зрителей — с какими чувствами таллиннцы и гости столицы Эстонии отмечают сегодня День Европы? Как относятся к другому празднику, который тоже многими отмечается 9 мая?

На концерте выступили победитель прошлогоднего конкурса Евровидение, коллектив из Украины Kalush orchestra, Танель Падар со своей группой и Стефан.

Концерт в честь Дня Европы будет транслировался на канале ETV, вмексте с интервью в 19.30 по центральноевропейскому времени. Ведущие - Мирко Оякиви и Маарья Мериву-Парро. (Трансляция на ETV+ с началом в 20:50).

Концерт организован Министерством иностранных дел, Центром государственных вспомогательных услуг, городом Таллинном, представительством Европейской комиссии в Эстонии и офисом Европейского парламента в Эстонии. Мероприятия Дня Европы софинансируются Европейским Союзом.



Онлайн-трансляцию концерта можно посмотреть здесь.