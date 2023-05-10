В этом году изменилась система голосования на „Евровидении“. Как это теперь работает?

В каждом полуфинале за понравившиеся песни могут проголосовать 15 стран-участниц, а также три страны из так называемой большой группы, за которой уже закреплено место в финале.

По завершении голосования 10 самых популярных песен в каждой стране-участнице получат баллы от 1 до 8, 10 и 12 баллов. Десяти песням, получившим наибольшее количество голосов от остальных стран мира, будут присвоены баллы по той же шкале, и они будут иметь вес одной дополнительной страны для голосования.

Все 37 стран, участвующих в конкурсе, могут проголосовать за 26 финалистов в финале. Условия голосования те же, голосование длится около 40 минут. Голоса зрителей снова распределяются таким же образом, но в финале к ним добавятся голоса жюри, которые распределятся по тому же принципу: 1-8, 10 и 12 баллов. Каждая страна выставила жюри из пяти человек, которое будет оценивать песни на основе генеральной репетиции 12 мая.

После выставления баллов жюри объявляется окончательный результат, в который входят голоса стран-участниц, а также остальной мировой аудитории.