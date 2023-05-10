Сегодня начинается Tallinn Music Week! Большой обзор фестивальной недели
10 мая стартует международный фестиваль Tallinn Music Week (TMW). Фестиваль новой музыки, городской культуры и и передовых идей, который продлится до воскресенья, 14 мая, пройдет уже в 15-й раз.
Фестивальные абонементы уже можно обменять на браслеты в информационном пункте TMW в атриуме Viru Keskus, а со среды также в информационном пункте в Творческом городке Теллискиви у морского контейнера, который стал известен в качестве студии IDA Radio. Со среды PRO-абонементы можно обменять на браслеты в холле отеля Nordic Hotel Forum. Дополнительная информация
Музыкальная программа, которая будет представлена по вечерам с 11 по 13 мая в Творческом городке Теллискиви, Ноблесснере и старом городе, объединяет артистов со всего мира, работающих в самых разных жанрах. Всего в трехдневной программе выступят 188 артистов из 41 страны. Среди прочего, музыкальные вечера представят эстонские звукозаписывающие компании Estonian Funk Embassy, Porridge Bullet и TIKS rekords, фестивали от Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки до Võnge Festival и Üle Heli, клубы от Sveta Baar до HALL и Philly Joe, а также музыкальные организации от Эстонского хорового общества до Fenno-Ugria. Raadio 2, отмечающие свое 30-летие, порадуют публику как в прямом эфире, так и на сцене Vaba Lava, а программа Voices-in-Plugged, которую курируют руководитель хора Хирво Сурва и композитор Юло Кригул, в первый раз наполнят звуками живой музыки таллиннскую галерею Fotografiska.
Среди самых известных зарубежных исполнителей — талантливый шведский поп-музыкант Грэм Лейк, финский пионер уорлд бэйса Аксель Теслефф, американский электронный продюсер нигерийского происхождения Colloboh, лондонский исполнитель дистопического попа Pyra и фаворит европейских шоукейс-фестивалей K not K из Румынии. В этом году TMW с особой гордостью представляет артистов, работающих на современной эстонской музыкальной сцене. Всего запланировано 84 местных исполнителя, среди них такие широко известные музыканты, как Рита Рэй, Trad.Attack! и Карл Киллинг, произведшие фурор на международной сцене Duo Ruut, Puuluup, Shelton San, Март Ави и Кадри Вооранд, а также перспективные артисты Borm Bubu, maria kallastu и Kitty Florentine.
Конференция TMW, посвященная музыкальной индустрии, пройдет в пятницу и субботу, 12 и 13 мая, в Nordic Hotel Forum. В конференции примут участие более 1000 профессионалов индустрии со всего мира. Среди почти 170 спикеров конференции — гитарист Radiohead Эд О'Брайен, лауреат премии „Грэмми“ продюсер и аранжировщик Джейсон Майлз, глава Шведского центра цифровых инноваций Йохан Магнуссон, исполнительный директор Folk Alliance International Нита Рагуанси, заместитель директора Французского радиовещания FIP Эрве Ризен, менеджер по маркетингу финского фестиваля Flow Вилья Гротенфельт и др. Обсуждаются сотрудничество человека и искусственного интеллекта, новые методы навигации в цифровом мире, будущее радио и тенденции в музыкальном образовании, а также возможности организации экологически чистых гастролей и фестивалей. Конференция TMW также знаменует собой начало Сессии диалогов Европейской комиссии Music Moves Europe, которые будут проходить в течение следующих четырех лет. Конференцию откроют министр культуры Хейди Пурга и еврокомиссар по культуре, творчеству и спорту Георг Хойслер.
Бесплатная программа городского фестиваля TMW, который начинается с серии „Беседы“ в среду в 16:00 в Творческом городке Теллискиви в Põhja Konn, приглашает вас на дневные мероприятия: от ознакомительных поездок по художественным галереям до городских сцен и от Ярмарки пластинок до тура по трассе насекомых. Весенний Таллинн манит посетить выставки, принять участие в велосипедных прогулках, попробовать блюда из более чем 30 ресторанов и насладиться почти 20 бесплатными концертами на городских сценах от Ласнамяэ до Творческого городка Теллискиви, а также презентациями книг летописцев истории поп-музыки мирового масштаба.
Обзор фестиваля TMW 2023
Среда, 10 мая: Открытие TMW и „Беседы“
Информационный пункт TMW открыт в Творческом городке Теллискиви у морского контейнера, который был студией IDA Raadio.
Открытие фестиваля TMW 2023 состоится в 16:00 в баре Põhja Konn, что расположен в Творческом городке Теллискиви. С приветственными речами выступят вице-мэр Таллинна Каарел Оя, руководитель Music Estonia Аве София Мария Тёльпт и основатель Творческого городка Теллискиви Яанус Юсс. Затем представители TMW познакомят собравшихся с программой предстоящего фестиваля.
В 17:00 в Põhja Konn начинается программа „Беседы TMW“ обсуждением Fairmus „Музыканты сыты, а фанаты счастливы?“, где также выступит музыкант Карл-Эрик Таукар. В 18:00 микрофон перейдет в руки молодых людей, тема разговора — „Есть ли у музыки пол?“. После беседы состоится концерт ансамбля su/mi. Дополнительная информация
Четверг, 11 мая: Открытие музыкальной программы TMW, выставка звукового искусства, световые инсталляции, „Беседы“
В творческом городке Теллискиви в рамках фестиваля искусств „Я не понимаю“ (Ma ei saa aru) открыты две выставки звукового искусства: „Звуку дают слово“ и „Тропы времени“. Выставка работает с четверга по субботу, вечерами, до 22:00, так что после концертов самый удобный вариант — отправиться знакомиться со звуковым искусством. Дополнительная информация. В 18:00 саунд-художники примут участие в дискуссии „Беседы TMW“ в Põhja Konn. Дополнительная информация
В 18:00-19:00 открываются двери пяти музыкальных шоукейсов TMW: Вечер финно-угорской музыки (Erinevate Tubade Klubi), Фолктроник-сцена (F-hoone Must saal), Indie Shuffle (Fotografiska Tallinn), Jazz Is Her (Philly Joe’s), What’s New (Sveta Baar). Дополнительная информация
С вечера четверга квартал Kalamaja Krull оживит световая инсталляция студентов EKA.
Пятница, 12 мая: конференция, городские сцены и музыкальная программа
В 10:00, в зале Sirius конференц-центра Nordic Hotel Forum, конференция TMW 2023 откроется вступительными речами министра культуры Хейди Пурга и главы TMW Хелен Силдны. Видеоприветствие прислал и еврокомиссар по культуре, творчеству и спорту Георг Хойслер.
На открытии обсудят, как музыкальный сектор выглядит с точки зрения политиков и как он может усилить свое политическое представительство. Среди выступающих — заместитель главы отдела культурной политики Европейской комиссии Сюзанна Холлманн. Это стартовая сессия серии диалогов из 10 частей в рамках инициативы Music Moves Europe (MME), организованной Европейской комиссией.
Гитарист Radiohead Эд О'Брайен даст интервью журналисту Ойсин Ланни, а обладатель „Грэмми“, продюсер, композитор и аранжировщик Джейсон Майлз побеседует с продюсером Эндрю Башином. О цифровых инновациях и искусственном интеллекте IT-визионер Линнар Вийк и Агнес Чанг, имя мирового значения в области искусственного интеллекта, рассказывают о революции в музыкальной индустрии.
Во время сессии прослушивания музыкальные журналисты со всего мира оценят музыку артистов TMW. Пройдут дискуссии об экспорте нишевых жанров, высшем образовании в области музыкального и культурного менеджмента и т. д. В программе также значатся мастер-классы, быстрые встречи и приемы. Дополнительная информация: программа конференции и панелисты
В 17:00 представительство Совета министров Северных стран в Эстонии представит артистов Северных стран на бесплатной городской сцене в баре Põhja Konn. Дополнительная информация
Музыкальная программа вечера включает в себя 11 шоукейсов: Soda Pop (Uus Laine), Africa NOW! (ETK), Funk Embassy õhtu (Vaba Lava), Philly Joe’s jazziõhtu 2 (Philly Joe’s), Intsikurmu festivali lava (F-hoone Must saal), Üle Heli x Skaņu Mežs (Von Krahl), United By Noise (Sveta Baar), TIKS rekords sessioon (Fotografiska Tallinn), Paavli Kultuurivabriku esitlusõhtu, World Clinic (Kivi Paber Käärid), HALL x Dark Disko (Klubi HALL). Дополнительная информация
Суббота, 13 мая: конференция, „Беседы“, городские сцены и музыкальная программа
С 10:00 до 18:00, на конференции в Nordic Hotel Forum Йохан Магнуссон, профессор Гетеборгского университета и директор Шведского центра цифровых инноваций, предложит вниманию участников конференции наводящую на размышления презентацию „Непонимание цифровых технологий“. Как медийные представители старой школы смогут защитить себя в эпоху GPT-ведущих, обсудят европейские вещатели и создатели радиостанций на панели „Радио будущего, становясь умнее с каждым днем“. В эпоху глобального ИИ наша новая „глобальная“ идентичность также находится в состоянии перехода, который будет анализироваться группой руководителей фестивалей, кураторов и концептуалистов от Индии до Эстонию и от США до Чехии. Дополнительная информация
С полудня до послеобеденной поры вы можете посетить бесплатные концерты на шести городских сценах по всему Таллинну — от Ласнамяэского павильона Таллиннского Дома искусства до фуд-корта Viru Toidutänav и Каламая. Дополнительная информация
С 12:00 до 17:00 пройдет организованная Эстонским центром развития современного искусства (EKKAK) экскурсия по галереям и выставкам: от Ласнамяэского павильона Таллиннского Дома искусства до галереи Temnikova & Kasela и Зеленого зала Творческого городка Теллискиви. Дополнительная информация
С 13:00 до 16:00 перед воротами рынка Балтийского вокзала проходит Ярмарка пластинок TMW.
В 16:00 в Põhja Konn в рамках беседы „Зеленая столица“ будет обсуждаться, как сделать так, чтобы вторичное использование и принципы общинного мышления приносили бы максимальную пользу окружающей среде. Среди спикеров будет Криста Кампус, руководитель проекта „Таллинн – Зеленая столица Европы“
В рамках программы „Беседы“ также будут презентованы книги двух важнейших личностей в истории поп-культуры. В 17:00 легенда манчестерского панка Джон Робб представит свой бестселлер „Искусство тьмы“ о субкультуре готов. В 18:00 состоится презентация фотомонографии LAIBACH 40 Years of Eternity и беседа с одним из основателей Laibach Иваном Новаком. Дополнительная информация
В музыкальной программе субботнего вечера снова 11 шоукейсов. Raadio 2 празднует свое 30-летие на сцене Vaba Lava в Творческом городке Теллискиви, транслируя все в прямом эфире. Также запланированы Вильяндиский фестиваль традиционной музыки и Сцена мировой музыки (ETK), Võnge Festivali lava (Fotografiska Tallinn), Cindy & Kate (Kivi Paber Käärid), metali lava (Kivi Paber Käärid), KWEER AF (Sveta Baar), Sõltumatu Tantsu Lava, Made In Canada (F-hoone), Porridge Bullet (Uus Laine), Kooriühing esitleb: Voices-in-Plugged (Fotografiska Tallinn), HALL x Smoke Break (Klubi HALL). Дополнительная информация
Воскресенье, 14 мая: зеленая прогулка по Трассе насекомых
С 13:00 до 15:00 желающих отправятся на велосипедную прогулку по Трассе насекомых, зеленому коридору между районами города, который тянется от Хийу до площади Мустйыэ. Дополнительная информация
В течение всего фестиваля посетителям также помогут ориентироваться в пестром ландшафте столичной гастрономической культуры: от фуд-корта Viru Toidutänav до Старого города и Пыхья-Таллинна. В программе „Вкусы TMW“ представлено более 30 ресторанов, среди которых как звезды ресторанного гида стран Северной Европы White Guide, так и заведения с зеленой маркировкой, предлагающие гостям TMW специальное меню и скидки. Дополнительная информация
Большинство площадок городского фестиваля TMW находятся друг от друга не более чем в 20 минутах ходьбы или 10 минутах езды на велосипеде. TMW рекомендует перемещаться между площадками фестиваля пешком, на велосипеде или скутере.
Туры TMW по зеленым зонам города и общественные дискуссии поддерживает „Таллинн — Зеленая столица Европы“.
Заявки на аккредитацию для прессы на TMW 2023 можно подать до среды, 10 мая, 17:00.
PRO-абонементы TMW 2023 по цене 200 евро, позволяющие участвовать как в конференции, так и в музыкальном фестивале, а также на платформе DigiPRO, доступны в продаже в интернет-магазине TMW. Также продаются билеты на музыкальный фестиваль за 80 евро, билеты на конференцию и цифровые пропуска. Билеты на отдельные музыкальные вечера фестиваля продаются в Piletilevi.