Сегодня начинается Tallinn Music Week! Большой обзор фестивальной недели

Фестивальные абонементы уже можно обменять на браслеты в информационном пункте TMW в атриуме Viru Keskus, а со среды также в информационном пункте в Творческом городке Теллискиви у морского контейнера, который стал известен в качестве студии IDA Radio. Со среды PRO-абонементы можно обменять на браслеты в холле отеля Nordic Hotel Forum. Дополнительная информация





Музыкальная программа, которая будет представлена по вечерам с 11 по 13 мая в Творческом городке Теллискиви, Ноблесснере и старом городе, объединяет артистов со всего мира, работающих в самых разных жанрах. Всего в трехдневной программе выступят 188 артистов из 41 страны. Среди прочего, музыкальные вечера представят эстонские звукозаписывающие компании Estonian Funk Embassy, Porridge Bullet и TIKS rekords, фестивали от Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки до Võnge Festival и Üle Heli, клубы от Sveta Baar до HALL и Philly Joe, а также музыкальные организации от Эстонского хорового общества до Fenno-Ugria. Raadio 2, отмечающие свое 30-летие, порадуют публику как в прямом эфире, так и на сцене Vaba Lava, а программа Voices-in-Plugged, которую курируют руководитель хора Хирво Сурва и композитор Юло Кригул, в первый раз наполнят звуками живой музыки таллиннскую галерею Fotografiska.





Среди самых известных зарубежных исполнителей — талантливый шведский поп-музыкант Грэм Лейк, финский пионер уорлд бэйса Аксель Теслефф, американский электронный продюсер нигерийского происхождения Colloboh, лондонский исполнитель дистопического попа Pyra и фаворит европейских шоукейс-фестивалей K not K из Румынии. В этом году TMW с особой гордостью представляет артистов, работающих на современной эстонской музыкальной сцене. Всего запланировано 84 местных исполнителя, среди них такие широко известные музыканты, как Рита Рэй, Trad.Attack! и Карл Киллинг, произведшие фурор на международной сцене Duo Ruut, Puuluup, Shelton San, Март Ави и Кадри Вооранд, а также перспективные артисты Borm Bubu, maria kallastu и Kitty Florentine.



