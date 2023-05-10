Повезло! План организаторов „Евровидения“ унизить участников решили переиграть в последний момент

Оказывается, раньше организаторы открыто не говорили, что хотят в двух полуфиналах использовать систему, хорошо известную по всем конкурсам талантов, когда участники стоят на сцене и ждут, пройдут ли они дальше, у всех на виду перед камерами. Финалисты бы делали пару шагов вперед, а невезучие участники остались бы стоять сзади. После этого еще планировались интервью все там же на сцене.

Еще во время репетиций в понедельник организаторы хотели использовать эту систему, но когда журналисты увидели, как участники стоят кучкой на сцене, будто они в программе „Эстония ищет суперзвезду“ или британском шоу „X Factor“, поднялась волна негодования. В соцсетях они писали, что „Евровидение“ должно относиться к участникам более уважительно, чем какое-то шоу талантов.

Всего через час после того, как в соцсетях началась буря негодования, организаторы разослали письмо, в котором говорилось, что увиденное журналистами на репетиции решили отменить и вернуться к обычной системе, когда участники сидят в гринруме. Повезло!