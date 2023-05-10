ФОТО | В Ливерпуль на „Евровидение“ приехала Верка Сердючка с „мамой“

Как известно, в прошлом году на Евровидении победила Украина. Однако из-за войны, которую развязала РФ, проводить конкурс в Украине не рискнули. Поэтому он проходит в Ливерпуле, Великобритания принимает Евровидение, однако большое внимание все равно уделяется Украине. Среди звезд, которых пригласили на конкурс, есть и Данилко.

Артист уже показал первые кадры из аэропорта. На фото он сидит рядом со своей „сценической мамой“ - Инной Белоконь. Они по очереди примерили „ушки“ Минни Маус. Данилко традиционно позировал в черной маске и бейсболке. Он и Белоконь были в простой и удобной одежде.