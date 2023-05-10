Шоубиз
10.05.2023, 11:00

ФОТО | В Ливерпуль на „Евровидение“ приехала Верка Сердючка с „мамой“

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639284497
ФОТО: photo-oxser | Shutterstock

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже прибыл в Ливерпуль. Он примет участие в Евровидении, — радуется УНИАН.

Как известно, в прошлом году на Евровидении победила Украина. Однако из-за войны, которую развязала РФ, проводить конкурс в Украине не рискнули. Поэтому он проходит в Ливерпуле, Великобритания принимает Евровидение, однако большое внимание все равно уделяется Украине. Среди звезд, которых пригласили на конкурс, есть и Данилко.

Артист уже показал первые кадры из аэропорта. На фото он сидит рядом со своей „сценической мамой“ - Инной Белоконь. Они по очереди примерили „ушки“ Минни Маус. Данилко традиционно позировал в черной маске и бейсболке. Он и Белоконь были в простой и удобной одежде.

„Регистрация в Ливерпуле“, — коротко подписал новые снимки Данилко.

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