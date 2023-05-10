ФОТО | Украинская ведущая „Евровидения“ предстала в огненном образе

Черное кожаное платье длины макси сделано с „огненным“ шлейфом, глубоким декольте и открытыми плечами. Интересной деталью ее „лука“ стали высокие перчатки в стиле платья. Под такой образ Санина подобрала чокер и серьги.

Кроме того, она нанесла макияж в стиле смоки-айс и сделала „мокрую“ укладку, что добавило ее образу еще большей сексуальности.

К слову, группа Hardkiss, солисткой которой является Юлия, в 2016 году участвовала в национальном отборе на Евровидение, но заняла второе место. Первое заняла Джамала, которая в итоге одержала победу и во всём конкурсе. Поклонники Hardkiss мечтали увидеть группу на Евровидении — и теперь с некоторыми оговорками получили желаемое.