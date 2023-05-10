ФОТО | Экс-президенту Эстонии Арнольду Рюйтелю — 95!

Арнольд Рюйтель родился в волости Лаймьяла. Окончил сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, преподавателем, главным зоотехником, директором совхоза.

В 1964 г. окончил сельскохозяйственную академию, в 1972 г. стал кандидатом сельскохозяйственных наук. С 1969 вернулся в академию, но уже в качестве ректора.

В политике с 1977 года. В 1988 сыграл главную роль в подготовке Декларации о суверенитете, затем был одним из составителей Конституции Эстонии.

Выдвигал свою кандидатуру на первых и вторых президентских выборах, но оба раза проиграл Леннарту Мери. Всё же стал президентом с третьей попытки — в 2001 году. 5 лет спустя баллотировался на второй срок, но уступил Тоомасу Ильвесу.

Обладатель высших советских, эстонских и международных наград.

Вошёл в список 100 великих деятелей Эстонии ХХ века.