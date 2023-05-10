Культура
10.05.2023, 15:00

ФОТО | Экс-президенту Эстонии Арнольду Рюйтелю — 95!

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Arnold Rüütel 95
Arnold Rüütel 95
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Сегодня исполняется 95 лет второму президенту Эстонии (2001-2006) Арнольду Рюйтелю. Поздравляем юбиляра!

Arnold Rüütel 95
Arnold Rüütel 95
Arnold Rüütel 95

Арнольд Рюйтель родился в волости Лаймьяла. Окончил сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, преподавателем, главным зоотехником, директором совхоза.

В 1964 г. окончил сельскохозяйственную академию, в 1972 г. стал кандидатом сельскохозяйственных наук. С 1969 вернулся в академию, но уже в качестве ректора.

В политике с 1977 года. В 1988 сыграл главную роль в подготовке Декларации о суверенитете, затем был одним из составителей Конституции Эстонии.

Выдвигал свою кандидатуру на первых и вторых президентских выборах, но оба раза проиграл Леннарту Мери. Всё же стал президентом с третьей попытки — в 2001 году. 5 лет спустя баллотировался на второй срок, но уступил Тоомасу Ильвесу.

Обладатель высших советских, эстонских и международных наград.

Вошёл в список 100 великих деятелей Эстонии ХХ века.

ÜHISKONDLIKU KOKKULEPPE MEMORANDUM
XIV Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik ühisistung
PRESIDENT, EV, VABARIIK, RIIK, KADRIORG, RIIGIPEA, JUUBEL, JUUBILAR
Arnold ja Ingrid Rüütel
Arnold Rüütel 95
PRESIDENT, EV, VABARIIK, RIIK, KADRIORG, RIIGIPEA, JUUBEL, JUUBILAR
Aasta põllumees 2021 konverents Riigikogus
must-valged pildid, arhiiv

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