Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз — и это в 79 лет!

Представитель актера подтвердил эту информацию. При этом личность матери ребенка не раскрывается. Известно, что де Ниро развелся со своей второй женой в 2018 году спустя 20 лет брака.

Де Ниро признался, что пытается быть любящим родителем, однако иногда ему приходится быть и строгим. „Без этого не обойтись с детьми. Мне не нравится диктовать правила и тому подобное, но иногда у вас просто нет выбора. Думаю, любой родитель скажет вам то же самое. Вы всегда хотите поступать правильно по отношению к детям, дать им преимущество, но иногда не можете“, — заявил актер.