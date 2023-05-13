В Таллинне с „Концертом иностранного агента“ выступит Виктор Шендерович

„Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента“ - это обязательная маркировка, которая стала знаком качества в России за 2021 год.

Присвоение статуса „Иноагента“ стало своеобразным знаком качества хорошей журналистики и публицистики в России. Когда Виктору Шендеровичу присвоили статус „Иноагента“, у него сразу родилось новое название для новой программы - „Концерт иностранного агента“.

На рижском мероприятии в программе прозвучат отрывки из новых пьес, монологи, рассказы об интересных людях, а также популярные истории от классики до программы „Куклы“. В рамках мероприятия также предусматривает расширенное время для общения со зрителями и ответы на вопросы.

Виктор Шендерович - известный писатель, журналист и сатирик. За время своей карьеры он сталкивался с увольнениями, цензурой, изгнаниями и преследованиями, но его главным оружием всегда было остроумие, сатира, юмор и смех. Шендерович отказывается признать себя Дон Кихотом, который борется с ветряными мельницами людских заблуждений. В то же время многолетний критик власти не отказывается критиковать все, что демонстрирует свое невежество.

Билеты на мероприятие доступны в кассе Тopticket.lt