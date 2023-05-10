Рок-группа Sum 41 распалась после 27 лет существования

„Мы по-прежнему отыграем все концерты тура, назначенные на этот год. И мы очень ждем выхода нашего последнего альбома „Heaven:x: Hell“ вместе с нашим последним мировым туром, чтобы отметить это. Мы объявим подробности, как только сами их узнаем“, — отмечается в анонсе.