Шоубиз
10.05.2023, 20:24

Рок-группа Sum 41 распалась после 27 лет существования

 
Sum 41 live at Tons of Rock 2022, Oslo, Norway Oslo, Norway. 23rd, June 2022. The Canadian punk rock band Sum 41 perfor
Sum 41 live at Tons of Rock 2022, Oslo, Norway Oslo, Norway. 23rd, June 2022. The Canadian punk rock band Sum 41 perfor
ФОТО: IMAGO/Gonzales Photo/Jan-Erik Eriksen | IMAGO/Gonzales Photo

Канадская рок-группа Sum 41 объявила о своем распаде. Музыканты сообщили, что группа будет расформирована после тура, посвященного выходу их альбома „Heaven :x: Hell“. Альбом стал первой и последней работой Sum 41 за четыре года.

„Мы по-прежнему отыграем все концерты тура, назначенные на этот год. И мы очень ждем выхода нашего последнего альбома „Heaven:x: Hell“ вместе с нашим последним мировым туром, чтобы отметить это. Мы объявим подробности, как только сами их узнаем“, — отмечается в анонсе.

Sum 41 была основана гитаристом Дериком Уибли и барабанщиком Стивом Джозом в 1996 году. Первоначально музыканты были кавер-группой NOFX и назывались Kaspir, но изменили название на Sum 41 для шоу Supernova. 27 июня 2000 года коллектив выпустил первый мини-альбом „Half Hour of Power“. Первым синглом группы стала песня „Makes No Difference“. 8 мая 2001 года вышел их первый полноценный альбом „All Killer No Filler“.

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