ВИДЕО | 53-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа

Подписчики, которых у Джей Ло солидных 244 миллиона, пришли в восторг и бросились осыпать поп-звезду комплиментами. Правда, многие из фолловеров заподозрили поп-диву в злоупотреблении фильтрами. „Хватит фильтров! Нужно показать свою настоящую кожу! Мы любим тебя, но будь настоящей с нами“, — пишет один. „Зачем использовать столько фильтров? Если у вас уставшие от возраста глаза, это делает вас только красивее“, — соглашается второй. „Ты забыла упомянуть, что используешь косметику за тысячу долларов и делаешь лазерные пилинги“, — скептически замечает третий.