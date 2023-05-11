Элина Нечаева дала Алике 5 советов, как успешно выступить на „Евровидении-2023“(1)
Сегодня для Алики Миловой волнительный момент - она первый раз выйдет на сцену „Евровидения“ и ее увидит вся Европа! Поскольку самое важное в выступлении - это показать максимум своих возможностей, мы узнали у певицы Элины Нечаевой, какими советами она может поделиться исходя из своего опыта участия в конкурсе. Читайте ниже!
“Я желаю Алике от всего сердца удачи и много много сил, так как на „Евровидении“ график сумасшедший - мероприятия, интервью и репетиции с раннего утра до позднего вечера. 5 советов, которым я придерживалась на „Евровидении-2018“ в Лиссабоне:
Стараться грамотно распределять силы и по возможности высыпаться;
Наслаждаться каждым моментом от души, несмотря на напряжение и ответственность;
Пить побольше воды и чая, чтобы держать голосовые связки увлажненными и в тепле;
Запечатлеть на камеру/телефон и в памяти как можно больше неповторимой красочной атмосферы „Евровидения“ ;
В эти драгоценные минуты на сцене воплотить всё задуманное и показать весь талант и умения накопленные за всю жизнь“, - говорит Элина Нечаева.
Будете ли вы сегодня смотреть выступление Алики? Делитесь в комментариях!