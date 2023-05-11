Элина Нечаева дала Алике 5 советов, как успешно выступить на „Евровидении-2023“

Сегодня для Алики Миловой волнительный момент - она первый раз выйдет на сцену „Евровидения“ и ее увидит вся Европа! Поскольку самое важное в выступлении - это показать максимум своих возможностей, мы узнали у певицы Элины Нечаевой, какими советами она может поделиться исходя из своего опыта участия в конкурсе. Читайте ниже!