10.05.2023, 16:50
ФОТО| Момент истины уже близко! Как выглядит последняя репетиция Алики перед вторым полуфиналом „Евровидения“(1)
Уже завтра вечером, 11 мая, Алика Милова выйдет на сцену в Ливерпуле, чтобы представить Эстонию на „Евровидении“ с песней „Bridges“. Сегодня она проводит последнюю репетицию перед вторым полуфиналом.
Во втором полуфинале Алика выйдет на сцену четвертой. В этот раз, в отличие от первого полуфинала, жители Эстонии смогут голосовать за понравившуюся песню, но за Эстонию голосовать, к сожалению, нельзя.
Финал „Евровидения“ пройдет 13 мая. Будем болеть за Алику и надеяться, что Эстония пройдет в финал!