ФОТО | Самая известная эстонка Финляндии Эрна Хуско разгуливала по Амстердаму без лифчика

Недавно девушка в интервью Ilta-Sanomat призналась, что уже смирилась с тем, что каждый день получает множетсво злых комментариев про себя. Больше всего народ злит то, как она нарушает различные правила и законы. Летом 2022 года журнал Seiska даже наградил ее титулом „королевы неаккуратной парковки“.