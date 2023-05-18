ФОТО | Самая известная эстонка Финляндии Эрна Хуско разгуливала по Амстердаму без лифчика(12)
Фитнес-тренер, блогер и модель из Финляндии Эрна Хуско ездила в столицу Нидерландов - в Амстердам. Девушка с эстонскими корнями по-полной наслаждалась отпуском и решила погулять по городу, не надев лифчик.
Недавно девушка в интервью Ilta-Sanomat призналась, что уже смирилась с тем, что каждый день получает множетсво злых комментариев про себя. Больше всего народ злит то, как она нарушает различные правила и законы. Летом 2022 года журнал Seiska даже наградил ее титулом „королевы неаккуратной парковки“.
Девушка является одной из самых популярных блогеров в Финляндии и ездит на автомобиле Mercedes Benz GLC 300e 4matic с персонализированным номером ERN-4.
В апреле Эрна Хуско провела выходные в Таллинне. „Сауна на 11 этаже, супер-автомобиль на парковке, вид из лаунжа отеля, фен-шуй в спа, момент для себя = свободная жизнь“, - написала она в соцсетях.