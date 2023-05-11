Слухи подтвердились! Премьер-министр Финляндии Санна Марин разводится с мужем

Санна Марин сообщила новость в своих соцсетях, проиллюстрировав ее милым селфи с мужем.

„Мы подали заявление на развод. Мы благодарны за 19 лет, проведенным вместе, и за нашу любимую дочь. Мы остаемся лучшими друзьями, близкими друг-другу и любящими родителями. Мы продолжими видеться и дальше, что проводить время вместе как семья и друг с другом. Надеемся на уважение нашей приватности. Больше мы это комментировать не будем“.

Слухи о том, что брак финского премьер-министра сходит на нет поползли в прессе уже давно. Сначала ее мужа заметили с другой женщиной, а потом супруги ездили отдыхать отдельно.

Марин и экс-спортсмен Ряйккёнен поженились 1 августа 2020 года. С будущим мужем она познакомилась еще в 18-летнем возрасте. Тогда они оба были студентами и познакомились в баре. У пары есть один общий ребенок - дочь, которая родилась в январе 2018 года.