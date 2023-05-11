ВИДЕО | Отсылки к Путину и Лукашенко: на „Евровидении“ прозвучало сразу несколько антивоенных песен

Первый полуфинал „Евровидения-2023“, прошедший во вторник вечером, 9 мая, в Ливерпуле, задал тон еще одному особенному конкурсу. Первый такой непростой конкурс в 2022 году выиграла Украина, незадолго до этого подвергшаяся масштабной агрессии со стороны России. Годом позже „Евровидение“ не вместо, а от имени Украины проводит Великобритания. Это на церемонии открытия отметил исполнительный продюсер конкурса Мартин Эстердал. И это стало ясно с первых минут шоу, начавшегося с трогательного видеоклипа о Ливерпуле, принявшем эстафету у Украины.

Соведущая конкурса Юлия Санина по-украински приветствовала зрителей и исполнила песню „Маяк“. Но, пожалуй, самой эмоциональной частью первого полуфинала стало гостевое выступление рожденной в Ливерпуле Ребекки Фергюсон в дуэте с украинкой Alyosha. Вместе они спели композицию Duran Duran „Ordinary World“, рассказав историю бегства от войны: историю из жизни Алеши, которая вынуждена было покинуть Украину в то время, как ее муж Тарас пошел воевать. Когда на заднике сцены высветились голограммы их переписки, зал утонул в цветах украинского флага.

Антивоенные песни „Евровидения“ в Ливерпуле

То, как по-разному можно подать тему войны, показали двое из десяти победителей первого полуфинала „Евровидения-2023“. Известная на Балканах своими эпатажными выступлениями, например, голышом, группа Let 3 из Хорватии исполнила антивоенную сатиру „Mama SC“. Музыканты разделись до нижнего белья и на сцене в Ливерпуле. Пропагандисты в Минске и в Москве задолго до начала конкурса хаяли возрастных балканских панков за вполне очевидные отсылы к правящим в Беларуси и России политикам.

В беседе с DW солист группы Дамир Мартинович, однако, заверил, что песня хорватов ни в коем случае не направлена против кого-то лично или конкретной страны, она против войны. В 2016 году Let 3 были гораздо более прямолинейны, опубликовав альбом „Angela Merkel sere“ (“Ангела Меркель срет“).