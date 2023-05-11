Букмекеры обновили прогноз после первого полуфинала „Евровидения“

Букмекеры по-прежнему пророчат победу Loreen из Швеции. Несмотря на то, что певица уже побеждала в конкурсе, букмекеры уверены, что и в этот раз она сможет занять первое место.

На второй строчке остался Käärijä из Финляндии. Его неудержимое выступление вызвало восторг не только у букмекеров, но и у зрителей. Его провожали со сцены бурными овациями.

А вот на третьем месте, по мнению букмекеров, может оказаться Украина, хотя еще за день до первого полуфинала она занимала четвертое место. Дуэт TVORCHI выступит сразу в финале, так как в прошлом году Украина победила на конкурсе.

Ла Зара из Франции может занять четвертое место на „Евровидении-2023“. После первого полуфинала букмекеры решили, что у TVORCHI больше шансов на победу, чем у Ла Зары, поэтому и „подвинули“ ее с третьего места.

Замыкает пятерку лидеров Бланка Палома из Испании с песней EAEA. На ее победу ставят всего 4%.

Кто победит, станет известно 13 мая, во время гранд-финала конкурса. Однако не стоит забывать и про сегодняшний второй полуфинал — не исключено, что и он как-то изменит предпочтения публики.