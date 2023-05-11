ВИДЕО | Александр Розенбаум выступил в защиту Беркович и Петрийчук, обвиняемых в России в „оправдании терроризма“ из-за спектакля

Розенбаум высказался об их уголовном преследовании во время концерта в честь Дня Победы, который прошел 9 мая в Петербурге.

В начале выступления Розенбаум упомянул фильм Веры Глаголевой „Одна война“, в котором говорится о женщинах, родивших детей от немцев во время оккупации. „Я никогда бы не мог и никто из вас не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма“, — сказал Розенбаум.

„Я не смотрел спектакль „Финист ясный сокол“, но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых русских женщинах, просто об обманутых. Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек, которые написали о несчастных женщинах? И всё-таки я хочу выразить надежду, что я один из народа, один обычный человек, у меня тоже есть мнение. Я считаю, переборщили сильно, пора заднюю включать“, — заявил Александр Розенбаум.

Драматург Светлана Петрийчук и режиссёр Женя Беркович проходят подозреваемыми по делу об „оправдании терроризма“, они арестованы. Дело возбудили из-за пьесы „Финист ясный сокол“, которую написала Петрийчук и поставила Беркович. В пьесе рассказывается о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

В 2022 году пьеса „Финист ясный сокол“ получила театральную премию „Золотая маска“ в номинациях „Лучшая работа драматурга“ и „Лучшая работа художника по костюмам“.