В Таллинне пройдет сольный концерт лидера группы НОМ
19 мая в Таллинне состоится сольный концерт бессменного участника группы НОМ Дмитрия Тихонова, больше известного любителям рока под псевдонимом Александр Ливер.
Группа НОМ, созданная еще в конце 80-х годов в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург), – это многогранный творческий коллектив, так как музыканты не только дают концерты, но и принимают участие в самых разных культурных проектах. Так, команда в разное время выпустила несколько художественных фильмов. Среди них, – ставшие культовыми триллер-сказка „Пасека“ и „Звёздный ворс“, в создании которого приняли участие десятки известных артистов и музыкантов. Долгое время вместе с НОМ выступал художник-мультреалист Николай Копейкин. А сам Дмитрий Тихонов, обладая уникальным басом-профундо, давно поёт в Женевской опере.
Концерты НОМ – это всегда необычный перформанс на грани реальности и гротеска. Нередко их сравнивали с The Residents, известными своими авангардными выступлениями. К сожалению, группа несколько лет не посещала Эстонию, а последний концерт, который должен был состояться в 2022 году, был отменён.
Концерт Александра Ливера пройдёт в баре Põhja Öökull в Старом городе Таллинна. В программе: известные песни группы, новые композиции, живое общение.
Подробности и билеты – в мероприятии на Facebook: https://www.facebook.com/events/874793103593819