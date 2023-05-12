В Таллинне пройдет сольный концерт лидера группы НОМ

Группа НОМ, созданная еще в конце 80-х годов в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург), – это многогранный творческий коллектив, так как музыканты не только дают концерты, но и принимают участие в самых разных культурных проектах. Так, команда в разное время выпустила несколько художественных фильмов. Среди них, – ставшие культовыми триллер-сказка „Пасека“ и „Звёздный ворс“, в создании которого приняли участие десятки известных артистов и музыкантов. Долгое время вместе с НОМ выступал художник-мультреалист Николай Копейкин. А сам Дмитрий Тихонов, обладая уникальным басом-профундо, давно поёт в Женевской опере.