Не Миша и не Жорик: Михаил Галустян назвал свое настоящее имя

„Для всех я Миша Галустян, но мало кто знает, что по паспорту меня зовут Ншан Сергеевич. Меня назвали так в честь дедушки Ншана Георгиевича Галустяна. Ему было 18 лет, когда началась война. Он собирался стать летчиком“, — вспомнил Галустян.

По словам юмориста, в то время из-за войны от аэродромов „ничего не осталось“, так как их разбомбили, поэтому Ншана Галустяна отправили в морскую пехоту. Актёр отметил, что задача солдат заключалась в том, чтобы на катерах доставлять боеприпасы на малую землю.

„По ним стреляли, катера взрывались буквально у него на глазах. В одном из таких боев в него попало осколками. Но он выжил и воплотил свою мечту — стать летчиком-истребителем. Он был, конечно, удивительным человеком. Я горжусь, что меня назвали в честь него“, — резюмировал Галустян.