Эстония прошла в финал „Евровидения“! Поздравляем Алику Милову с великолепным выступлением

За право выступить еще раз на арене Liverpool в грандиозном финале сразились 16 участников. Однако только 10 из них прошли дальше. В финале они будут бороться за победу вместе с 10 победителями первого полуфинала, с представителями „большой пятерки“, а также участником от Украины, дуэтом TVORCHI.