Шоубиз
11.05.2023, 21:45

Эстония прошла в финал „Евровидения“! Поздравляем Алику Милову с великолепным выступлением

 
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Eurovision 2023 II poolfinaal - Eesti
Eurovision 2023 II poolfinaal - Eesti
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в 22:00 в Ливерпуле, Великобритания, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса „Евровидение-2023“. Под четвертым номером на сцену вышла Алика Милова, представляющая Эстонию с песней „Bridges“. И она прошла в финал!

За право выступить еще раз на арене Liverpool в грандиозном финале сразились 16 участников. Однако только 10 из них прошли дальше. В финале они будут бороться за победу вместе с 10 победителями первого полуфинала, с представителями „большой пятерки“, а также участником от Украины, дуэтом TVORCHI.

Финал, где мы вновь сможем болеть за Алику Милову, пройдет в 13 мая.

Порядок выступлений во втором полуфинале

  1. Дания: Reiley — Breaking My Heart

  2. Армения: Brunette — Future Lover

  3. Румыния: Theodor Andrei — D.G.T. (Off and on)

  4. Эстония: Alika — Bridges

  5. Бельгия: Gustaph — Because of You

  6. Кипр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart

  7. Исландия: Diljá — Power

  8. Греция: Victor Vernicos — What They Say

  9. Польша: Blanka — Solo

  10. Словения: Joker Out — Carpe diem

  11. Грузия: Iru — Echo

  12. Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal

  13. Австрия: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar?

  14. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje

  15. Литва: Monika Linkyte — Stay

  16. Австралия: Voyager — Promise

Смотрите, как это было, в онлайн-блоге!

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