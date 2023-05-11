Второй полуфинал „Евровидения“ сегодня: кто и когда выступит
Сегодня в 22:00 в Ливерпуле, Великобритания, начнется второй полуфинал международного песенного конкурса „Евровидение-2023“.
За право выступить еще раз на арене Liverpool в грандиозном финале сразятся 16 участников. Однако только 10 из них пройдут дальше. В финале они будут бороться за победу вместе с 10 победителями первого полуфинала, с представителями „большой пятерки“, а также участником от Украины, дуэтом TVORCHI.
Порядок выступлений во втором полуфинале
Дания: Reiley — Breaking My Heart
Армения: Brunette — Future Lover
Румыния: Theodor Andrei — D.G.T. (Off and on)
Эстония: Alika — Bridges
Бельгия: Gustaph — Because of You
Кипр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart
Исландия: Diljá — Power
Греция: Victor Vernicos — What They Say
Польша: Blanka — Solo
Словения: Joker Out — Carpe diem
Грузия: Iru — Echo
Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal
Австрия: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar?
Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje
Литва: Monika Linkyte — Stay
Австралия: Voyager — Promise