В субботу Стиг Ряста и Виктор Крон дадут в Т1 концерт ко Дню матери

Оба представлявшие страну на Евровидении певца символично выступят в Т1 в заключительный день большого песенного конкурса. Кроме того, собственную программу представят профессионалы конкурсных танцев танцевального клуба „New Dance Generation“. Мероприятие начнется в 14:00, вход бесплатный.

Серия концертов Т1 стартовала в 2022 году. В этом году в центре уже выступали Стефан, Лийс Лемсалу и Уку Сувисте.

В фокусе традиционной кампании Т1 ко Дню матери в этот раз окажется мать двоих детей и предприниматель Карина Ряста. Она и ее супруг Стиг также являются владельцами магазина Yellowkorner, продающего в T1 работы лучших фотографов.