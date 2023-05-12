12.05.2023, 11:30
В субботу Стиг Ряста и Виктор Крон дадут в Т1 концерт ко Дню матери
ФОТО: pressifoto
В субботу, 13 мая, в центре Т1 дадут концерт Стиг Ряста и Виктор Крон.
Оба представлявшие страну на Евровидении певца символично выступят в Т1 в заключительный день большого песенного конкурса. Кроме того, собственную программу представят профессионалы конкурсных танцев танцевального клуба „New Dance Generation“. Мероприятие начнется в 14:00, вход бесплатный.
Серия концертов Т1 стартовала в 2022 году. В этом году в центре уже выступали Стефан, Лийс Лемсалу и Уку Сувисте.
В фокусе традиционной кампании Т1 ко Дню матери в этот раз окажется мать двоих детей и предприниматель Карина Ряста. Она и ее супруг Стиг также являются владельцами магазина Yellowkorner, продающего в T1 работы лучших фотографов.