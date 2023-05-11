Бритни Спирс убили! Фанаты-конспирологи делятся новыми подробностями ужасного преступления, в которое верят

Поводом для новых страшных подозрений послужили последние видео, которые выложены в аккаунте Бритни: на них, по мнению фанатов, явственно прослеживаются следы монтажа.

Так, если пустить видео в замедленном темпе, можно увидеть, как лицо Спирс „сползает“ — поочередно то глаза, то подбородок. Многие подписчики пишут о своих подозрениях — они уверены, что Бритни Спирс убили и заменили двойником.

В этих грехах фанаты подозревают отца певицы. А всё из-за того, что она выиграла суд, в результате чего Джейми Спирс потерял опеку и полный контроль над дочерью и ее многомиллионными финансами.

Стоит напомнить, что экс-поп-принцессу хоронят не впервые — „траурная процессия“ тянется еще с 2016 года.