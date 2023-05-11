11.05.2023, 20:00
Актера фильмов „Айболит-66“ и „Экипаж“ Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире
ФОТО: screen
Анатолий Елизаров перестал выходить на связь с родственниками. 8 мая обеспокоенная семья артиста вызвала экстренные службы. Сотрудники МЧС и полиция обнаружили звезду экрана мертвым, — сообщает „СтарХит“.
Источники сообщают, что бездыханное тело актера было найдено в его квартире на Серпуховском Валу. По предварительным данным, Елизаров мог скончаться в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Звезда экрана ушел из жизни в возрасте 80 лет.
Напомним, что Анатолий Александрович снимался в картинах: „Айболит-66“, „Совсем пропащий“, „Экипаж“, „Мнимый больной“, „Берег“ и других. Звезда получил мировое признание как режиссер и мим. Елизарова называли русским Марселем Марсо, а его постановки с успехом прошли в десятках стран.