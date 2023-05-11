Финальная репетиция дала результат! Букмекеры утверждают, что Эстония все же пройдет в финал „Евровидения“(1)
Если неделю назад ситуация начала казаться безысходной для Эстонии, то перед вторым полуфиналом „Евровидения“ Алика Милова вновь ворвалась в десятку лучших в прогнозах букмекерских контор. Ее шансы повышаются с каждым часом!
Хотя прогнозы букмекерских контор нельзя принимать за чистую воду, тем не менее, в первом полуфинале букмекерам удалось полностью предсказать список финалистов. Последние года их предсказания ошибались крайне редко.
Если 5 мая Эстония среди 16 стран-участников второго полуфинала „Евровидения“ занимала лишь 12 место, то сейчас она продвинулась на 10 место, и пройдет в финал с вероятностью в 53%. Разница с Данией, которую обошла Эстония, выросла с одного до пяти процентов. За Данией следует Албания, чью вероятность прохода в финал оценивают н 7% хуже, чем у Эстонии.
Кажется, этому помогли последние репетиции перед полуфиналом, который пройдет уже сегодня вечером, 11 мая. Финал „Евровидения“ состоится 13 мая.