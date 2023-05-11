11.05.2023, 16:59
Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом
ФОТО: | EPA
88-летний режиссёр Глеб Панфилов сегодня был доставлен в одну из москрвских клиник.
Мэтр проходит лечение в одной из московских клиник. Ему диагностировали геморрагический инсульт. Пока что медики не дают никаких прогнозов, так как прошло слишком мало времени — непонятно, как поведет себя организм. Учитывая возраст Глеба Панфилова, нужно решить и вопрос с операцией.
Глеб Панфилов известен фильмами „В огне брода нет“, „Начало“, „Васса“, „Мать“, „Романовы. Венценосная семья“, „В круге первом“, „Иван Денисович“. Кроме того, он вместе с Никитой Михалковым написал сценарий продолжений фильма „Утомлённые солнцем“.
Отметим, что в январе 2023 года ушла из жизни любимая супруга режиссера, актриса Инна Чурикова.