Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом

Мэтр проходит лечение в одной из московских клиник. Ему диагностировали геморрагический инсульт. Пока что медики не дают никаких прогнозов, так как прошло слишком мало времени — непонятно, как поведет себя организм. Учитывая возраст Глеба Панфилова, нужно решить и вопрос с операцией.