„Путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость“. Лева Би-2 заявил, что не вернется в РФ

Кроме того, Лева Би-2 ответил на несколько других комментариев. В частности, один из подписчиков поздравил музыканта с Днем Победы, на что тот написал „с днем победы союзнических войск во Второй мировой войне“.

После этого в комментариях у музыканта начался спор о Дне Победы, в ходе которого он назвал россиян убийцами: „Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость“, — написал музыкант.

Справка „Медузы“. Сейчас группа „Би-2“ гастролирует по США. РБК пишет, что ранее у музыкантов был запланирован концерт в Москве на 10 июня, однако сейчас на сайте группы информации о нем нет — два ближайших к 10 июня выступления, согласно расписанию, должны пройти 28 мая в Нью-Йорке и 11 июня в Ташкенте.

Весной 2022 года „Би-2“ столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля группа отказались выступать в Омске на фоне баннера „Za президента“, размещенного на концертной площадке. В начале лета „Фонтанка“ опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России якобы признаны нежелательными — в этом списке фигурировали и „Би-2“.

„Би-2“ — одна из самых коммерчески успешных групп на российской сцене. Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2020 году группа входила в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса.