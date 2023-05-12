Артура Смольянинова в России включили в список террористов и экстремистов

Преследование Артура Смольянинова в России началось после того, как „Новая газета. Европа“ в январе 2023 года опубликовала его интервью, в котором актер, в частности, заявил, что гипотетически участие в боевых действиях он бы принимал только на стороне Украины. Вскоре после этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра, а 13 января Минюст РФ внес Смольянинова в реестр „иноагентов“.