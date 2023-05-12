12.05.2023, 10:42
ФОТО | „Это для меня новость!“ Слова мамы Алики Миловой вызвали неразбериху на пресс-конференции после полуфинала „Евровидения“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если еще за 24 часа до второго полуфинала „Евровидения“ предсказывали, что Эстония не пройдет в финал, то после того, как Эстония все же туда прошла, на последовавшей пресс-конференции Алика Милова получила практически самые бурные аплодисменты. Позже в беседе с Kroonika она призналась, что на самом деле была на нервах еще с самого утра в день выступления.