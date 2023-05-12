ФОТО | „Это для меня новость!“ Слова мамы Алики Миловой вызвали неразбериху на пресс-конференции после полуфинала „Евровидения“

Но это были хорошие нервы, которые, по словам Алики, помогали ей держать себя в тонусе. „Кажется, нервничать я начала еще в начале дня. Уже давно. Я бы не назвала это плохими нервами, я их называю хорошими. На самом деле уже половина победы, когда ты не начинаешь надумывать себе“, - пояснила она то, как чувствовала себя в важный день. Поэтому она собрала свои эмоции в кулак, и если двумя словами - ей по-своему это понравилось.