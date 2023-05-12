Шоубиз
12.05.2023, 10:42

ФОТО | „Это для меня новость!“ Слова мамы Алики Миловой вызвали неразбериху на пресс-конференции после полуфинала „Евровидения“

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Eurovision 2023 II poolfinaali pressikonverents
Eurovision 2023 II poolfinaali pressikonverents
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Если еще за 24 часа до второго полуфинала „Евровидения“ предсказывали, что Эстония не пройдет в финал, то после того, как Эстония все же туда прошла, на последовавшей пресс-конференции Алика Милова получила практически самые бурные аплодисменты. Позже в беседе с Kroonika она призналась, что на самом деле была на нервах еще с самого утра в день выступления.

Но это были хорошие нервы, которые, по словам Алики, помогали ей держать себя в тонусе. „Кажется, нервничать я начала еще в начале дня. Уже давно. Я бы не назвала это плохими нервами, я их называю хорошими. На самом деле уже половина победы, когда ты не начинаешь надумывать себе“, - пояснила она то, как чувствовала себя в важный день. Поэтому она собрала свои эмоции в кулак, и если двумя словами - ей по-своему это понравилось.

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