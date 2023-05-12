ФОТО | Проукраинские активисты облили Виктора Шендеровича кетчупом на концерте в Вильнюсе

Перед началом выступления активисты устроили пикет, в ходе которого транслировали через громкоговорители фрагмент эфира Шендеровича на „Эхе Москвы“, в котором он говорил „наши мальчики“ о российских военных (сам Шендерович подчеркивал, что цитировал высказывание другого человека) и предлагали людям, приходившим на концерт отдать свои деньги сразу Евгению Пригожину. Столь странная реакция объясняется тем, что Шендерович ещё будучи в России выплатил штраф, который взыскал с него суд за слова о том, что Пригожин связан с криминалом.

В антракте выступления Шендерович вышел к активистам, чтобы поговорить, и они облили его кетчупом. „Как было сказано у Ибсена в пьесе „Враг народа“, „Никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину“, — прокомментировал писатель инцидент.

Общий итог публицист описал так: „Две сотни благодарных вильнюсских зрителей и пять пудов любви со всего света - против одного агрессивного душевнобольного, пары провокаторов и нескольких несчастных людей, потерявших способность слышать...“

Комментаторы в основном выразили поддержку писателю — кто более серьёзно, кто с юмором. Например, ещё один покинувший РФ оппозиционер Леонид Гозман написал: „Мне кажется, что кетчуп будет только отбивать твой неповторимый вкус. Ни хрена они не понимают в кулинарии!“ Отдельные украинцы извинились за поведение излишне ретивых эмигрантов. „У „тех“ и „этих“ удивительно одинаковый инструментарий“, — подметил один из комментаторов.

15 мая Виктор Шендерович выступит в Таллинне, в культурном центре „Линдакиви“.

Шендерович в конце апреля был добавлен в базу „Миротворец“. Перед этим публицист Аркадий Бабченко развернул кампанию против писателя в соцсетях, обвинив его в недостаточной поддержке Украины.

Шендерович последовательно выступает против российского вторжения в Украину. Он также является членом „Антивоенного комитета России“. Власти РФ объявили его „иностранным агентом“. Что не мешает радикальным проукраинским активистам называть его „адвокатом генцида украинцев“ и „античеловеческим существом“.