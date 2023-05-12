ВИДЕО | Правилам вопреки: на „Евровидении“ прозвучал антивоенный лозунг
Несмотря на то, что на „Евровидении“ запрещены политические высказывания, вчера, во втором полуфинале, на конкурсе прозвучал антивоенный лозунг. Участник из Румынии пошел против правил и прокричал со сцены о том, что думает, — сообщает УНИАН.
Певец Теодор Андрей выступал с песней D.G.T. (Off and On). Он стал самым молодым представителем Румынии на Евровидении, ему 18 лет.
Как и многие другие, песня была о любви. Однако в конце выступления исполнитель прокричал в микрофон: „Make love, not war“ (Занимайтесь любовью, а не войной). Этот лозунг считается антивоенным, одним из первых его озвучил Джонн Леннон, вокалист легендарной группы The Beatles. Однако считается, что изначально его придумал социальный критик Гершон Легман, он выступал против войны во Вьетнаме.
Лозунг, который Теодор Андрей прокричал со сцены, можно услышать на последних секундах выступления. Фрагмент даже попал на видео, которое разместили на официальном YouTube-канале Евровидения.