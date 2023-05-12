The Times: Владимиру Зеленскому не разрешили выступить перед зрителями „Евровидения“(3)
Европейский вещательный союз, являющийся организатором „Евровидения“, отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности обратиться по видеосвязи к зрителям в финале музыкального конкурса, который пройдет 13 мая в Ливерпуле. Об этом пишет газета The Times.
Организаторы мероприятия посчитали, что обращение Зеленского к 160-миллионной аудитории „Евровидения“ с призывом поддержать Украину может политизировать конкурс.
„Песенный конкурс „Евровидение“ — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия. Этот принцип запрещает политические или другие заявления во время конкурса. Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе „Евровидение“, хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия“, — заявил изданию представитель организаторов.
Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского заявил, что офис президента Украины не обращался к организаторам „Евровидения“ с просьбой о выступлении. „Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса“, — написал Сергей Никифоров в фейсбуке.