The Times: Владимиру Зеленскому не разрешили выступить перед зрителями „Евровидения“

„Песенный конкурс „Евровидение“ — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия. Этот принцип запрещает политические или другие заявления во время конкурса. Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе „Евровидение“, хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия“, — заявил изданию представитель организаторов.