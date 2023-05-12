Студия Елены Скульской представляет спектакль „Буря“ и объявляет новый набор

Двенадцать студентов расскажут в стихах, песнях и танцах историю загадочного острова, где люди растеряны, не понимают, где именно они находятся, что им делать, где осталась их родина... В постановке прозвучат стихи Шекспира, Цветаевой, Леонида Киселева, других поэтов, которые помогают передать ощущение трагической неустойчивости нашего времени.

После спектакля в любой день можно записаться в студию на новый учебный год. Все занятия бесплатные. Принимаются молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет без творческого конкурса, достаточно одного желания. Студенты „Поэтического содружества“ участвуют в передаче самого популярного в стране Радио 4 „Литературный диксиленд“ , спектакли студии неизменно входят в программу Международного фестиваля HeadRead и других престижных форумов.