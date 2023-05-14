К „Евровидению“ присоединится еще одна страна: последний раз она участвовала 30 лет назад!
В этом году список участников „Евровидения“ меньше, чем обычно. Если пять лет назад в конкурсе принимали участие 43 страны, то в этом году их всего 37. Однако уже в следующем году точно станет на одного участника больше!
Люксембург сообщил, что будет участвовать в „Евровидении“ в следующем году. Последний раз страна принимала участие в конкурсе 30 лет назад, но является одним из самых успешных участников - у Люксембурга целых пять побед в конкурсе.
Люксембург принимал участие в самом первом „Евровидении“ в 1956 году, но последний раз страна участвовала в конкурсе в 1994 году.
В этом году в „Евровидении“ участвует лишь 37 стран, так как у некоторых национальных теле- и радивещательных компаний не было достаточно денежных средств, чтобы принять участие. Кроме того, в этом году из конкурса по политическим причинам исключены Россия и Беларусь.