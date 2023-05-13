За шаг до финала „Евровидения“ букмекеры изменили прогнозы

Сенсаций букмекеры не ожидают. Более того: они повысили ставки на победу Loreen до 50%. В Ливерпуле она исполнит песню Tatoo. Стоит отметить, что ранее она уже побеждала в конкурсе с песней Euphoria. Победит ли певица во второй раз —станет известно уже сегодня.

На втором месте всё так же Käärijä из Финляндии. Вероятность его победы — 20%.

На победу Украины букмекеры отводят всего 7%. Дуэт TVORCHI исполнят песню Heart of steel, посвященную защитникам Азовстали. К слову, в финале они выступят под номером 19.

Закрывают пятерку лидеров Франция и Испания. Они могут победить с вероятностью 4 процента.

Эстония у букмекеров не вошла даже в ТОП-15. Однако мы готовы к приятным неожиданностям.