13.05.2023, 13:30
Главная сенсация „Евровидения 2023“: Киркоров не смог приехать даже зрителем
ФОТО: Youtube
Филипп Киркоров сам себе придумал традицию — бывать на каждом конкурсе „Евровидение“. Если не как участник, то как продюсер. В крайнем случае — как зритель. Однако на этот раз он оказался за бортом.
„Пропускаем мы Евровидение в очередной раз. Из солидарности с Россией. Но будем смотреть по телевизору. Никто не отменял просмотр“, — вздыхая заявил Киркоров. Интересно, что в прошлом году Филипп Бедоросович с Россией решил не солидаризироваться и всё же поприсутствовал в зале.
Сделал Киркоров и прогноз. Он даже на 2/3 совпадает с прогнозом букмекеров: на первые два места он поставил Швецию и Финляндию. А вот на третье неожидиданно поставил Израиль.