Главная сенсация „Евровидения 2023“: Киркоров не смог приехать даже зрителем

„Пропускаем мы Евровидение в очередной раз. Из солидарности с Россией. Но будем смотреть по телевизору. Никто не отменял просмотр“, — вздыхая заявил Киркоров. Интересно, что в прошлом году Филипп Бедоросович с Россией решил не солидаризироваться и всё же поприсутствовал в зале.