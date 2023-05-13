ВИДЕО | Бдительные украинцы нашли „компромат“ на Алику Милову

Журналисты выяснили, что в 2015 году Алика выступала в аннексированном Крыму. Да ещё и выходила на сцену с самим Николаем Басковым, который всем своим красноречием поддержал российскую агрессию.

Впрочем, нашлись и смягчающие обстоятельства. „Выступала Алика Милова на аннексированном полуострове в 12 лет и, вероятно, не осознавала свой поступок. Ее в таком возрасте отправили на шоу „Детская Новая волна“, — поясняют журналисты.

„В тоже время в прошлом году Алика выступала на большом концерте в поддержку Украины и исполнила песню „Океана Эльзы“ — „Я не сдамся без боя“. Певица говорит, что знает многие украинские песни“, — рассказал украинский канал, а затем и вспомнил слова певицы в поддержку страны.